В Челябинске пройдет первая пресс-конференция врио губернатора Алексея Текслера

Исполняющий обязанности губернатора Челябинской области ответит на вопросы журналистов.

Пресс-конференция состоится в четверг, 4 апреля. Она будет проходить в большом зале заседаний правительства региона. Начнется в 11:00.

Владимир Путин назначил Алексея Текслера врио губернатора Челябинской области 19 апреля. Через несколько дней после этого новый глава региона завел аккаунт в Instagram. Сейчас на него подписаны более 50 тыс. человек. Южноуральцы задают Текслеру вопросы в комментариях. Вероятно, ответы на многие из них будут озвучены во время пресс-конференции.

http://echochel.ru/news/2019/04/02/79240/