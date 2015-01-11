В Челябинске пройдет первая пресс-конференция врио губернатора Алексея Текслера

Исполняющий обязанности губернатора Челябинской области ответит на вопросы журналистов.
Пресс-конференция состоится в четверг, 4 апреля. Она будет проходить в большом зале заседаний правительства региона. Начнется в 11:00.
Владимир Путин назначил Алексея Текслера врио губернатора Челябинской области 19 апреля. Через несколько дней после этого новый глава региона завел аккаунт в Instagram. Сейчас на него подписаны более 50 тыс. человек. Южноуральцы задают Текслеру вопросы в комментариях. Вероятно, ответы на многие из них будут озвучены во время пресс-конференции.
http://echochel.ru/news/2019/04/02/79240/
Ключевые теги: пресс-конференция, Текслер, врио губернатора.
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