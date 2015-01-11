Заместитель губернатора приехал обсудить важные для озерчан проекты

2 апреля в Озерске с рабочим визитом побывал Олег Климов, исполняющий обязанности заместителя Губернатора Челябинской области – Министра общественной безопасности Челябинской области.

Одним из пунктов повестки стало совещание в администрации округа по капитальным работам, запланированным в муниципалитете в рамках Специальной экологической программы Челябинской области.

В совещании также приняли участие глава округа Евгений Щербаков, исполняющий обязанности первого заместителя министра Светлана Костина, представители администрации округа и ФГУП «ПО «Маяк».

На 2019 год в Озерске запланирована реализация двух масштабных проектов, источником финансирования которых станут средства областной экологической программы. Прежде всего, это капитальный ремонт автодороги Озерск-Касли. Он будет осуществлен в два этапа, первый из которых предполагает замену полотна на участке от въезда в город Касли до канала, а второй – от канала и до каслинского КПП.

Другим, не менее значимым проектом, станет первый этап реконструкции насосно-фильтровальной станции. Это масштабное начинание позволит значительно улучшить качество холодного водоснабжения в Озерске. Первый этап работ предусматривает капитальный ремонт водозабора и системы микрофильтрации. В настоящий момент по двум проектам – ремонту автодороги и реконструкции НФС – идут конкурсный процедуры.

- В 2019 году значительные средства областной программы направлены на мероприятия, которые предложили глава и администрация Озерска, - подчеркнул Олег Климов, - хорошо поработав, мы сможем добиться результата, который жители города обязательно заметят.

- Мы благодарны Правительству Челябинской области за поддержку наших проектов, - отметил Евгений Щербаков, - важно чтобы все работы были исполнены будущими подрядчиками качественно и в срок.

В завершение совещания стороны обсудили планы по реализации экологической программы на перспективный период 2020-2021 годов.

На Производственном объединении «Маяк» Олег Климов встретился с генеральным директором Михаилом Похлебаевым. Затем вместе со специалистами предприятия министр общественной безопасности Челябинской области посетил объекты Теченского каскада водоёмов. Олег Климов отметил, что выполнен большой объём работ по поддержанию гидротехнических сооружений в безопасном состоянии на плотинах и обводных каналах Теченского каскада водоёмов. Все гидросооружения ПО «Маяк» готовы к прохождению весеннего паводка.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38962/