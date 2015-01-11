Алексей Текслер впервые ответит на вопросы журналистов

Первая пресс-конференция временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая начиналась сегодня, четвертого апреля, в 11 часов, собрала большое количество федеральных, региональных и районных СМИ.
В зале собрались журналисты из Челябинской области, Екатеринбурга и Москвы.
Как передает с места событий корреспондент агентства «Урал-пресс-информ», Александр Лебедев, который также хочет баллотироваться в губернаторы, а сейчас позиционирует себя как журналист, сел в первый ряд и выразил обеспокоенность тем, что все вопросы уже заранее подготовлены и не всем дадут слово.
Исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов заверил, что дать слово постараются всем. Сколько продлится пресс-конференция, не ясно - все зависит от журналистов.
Как на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, представители СМИ стали приходить с плакатами, чтобы привлечь к себе внимание.
Первым дадут слово федералам. Часть вопросов уже, конечно, известна.
http://uralpress.ru/news/obshchestvo/aleksey-teksler-vpervye-otvetit-na-voprosy-zhurnalistov
Ключевые теги: Текслер, врио губернатора, пресс-конференция.
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