Кому положена бесплатная прививка от клеща в Челябинской области

В Челябинской области в 2019 году за счет бюджета планируется привить от клещевого энцефалита более 70 тыс. человек – это дошкольники и учащиеся младших классов.

Сообщается, что весенняя иммунизация уже началась на конец марта привито более 6 тыс. человек, треть из них – дети. Между тем, в филиале детской поликлиники ДГКБ № 7 на начало апреля вакцины от клещевого энцефалита не было.

Напомним, в рамках региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения Челябинской области» бесплатная прививка от клещевого энцефалита положена детсадовцам и учащимся 1-2 классов общеобразовательных учреждений. Все остальные могут приобрести вакцину в аптеке и в течение двух часов (по чеку) поставить ее в поликлинике. Необходимо соблюдение холодовой цепи – во избежание порчи вакцины возьмите с собой термос или приобретите в аптеке термопакет.

https://dostup1.ru/medicine/Komu-polozhena-besplatnaya-privivka-ot-klescha-v-Chelyabinskoy-oblasti_115165.html