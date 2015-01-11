Южноуральский омбудсмен заявил о росте давления на бизнес

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров заявил, что в регионе растет количество уголовных дел, которые возбуждаются в отношении бизнесменов.

С начала года количество обращений, связанных с уголовной сферой, увеличилось. Сейчас их насчитывается 15. По словам Гончарова, давление на бизнес со стороны правоохранительных органов растет по всей стране. Ежегодно против предпринимателей возбуждается не менее 100 тыс. уголовных дел, причем до суда доходят около 15%, еще 5% – закрывается. По данным Генпрокуратуры, арест одного предпринимателя лишает работы 130 человек.

«Только в прошлом году мы предотвратили три ареста, причем после расследования одно уголовное дело закрыли. Сегодня в Челябинской области количество уголовных дел растет, и мы будем совместно с коллегами из Следственного комитета, МВД и прокуратуры области выяснять причины этой тенденции», – заявил Александр Гончаров.

Напомним, в 2014 году в Челябинской области было возбуждено 742 уголовных дела, в 2015-м – 302, в 2016-м – 267, в 2017 году – 394, в 2018 – 333. За 2018 год бизнес-омбудсмену поступило 34 соответствующих обращения.

https://dostup1.ru/economics/Yuzhnouralskiy-ombudsmen-zayavil-o-roste-davleniya-na-biznes_115163.html