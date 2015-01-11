ПО «Маяк» закупит более 20 тыс. стаканчиков мороженого

ПО «Маяк» объявил тендер на поставку мороженого.
В конкурсе могут принять участие только субъекты малого или среднего бизнеса. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Заявки принимаются до 10 апреля.
Победитель должен будет поставить около 16,5 тыс. стаканчиков пломбира и 6,7 тыс. штук шоколадного мороженого. Также в техзадании указаны фисташковое и клубничное мороженое. Товар планируют закупить для санатория-профилактория.
http://echochel.ru/news/2019/04/05/79297/
Ключевые теги: ПО Маяк, тендер, мороженое.
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