ПО «Маяк» закупит более 20 тыс. стаканчиков мороженого

ПО «Маяк» объявил тендер на поставку мороженого.

В конкурсе могут принять участие только субъекты малого или среднего бизнеса. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Заявки принимаются до 10 апреля.

Победитель должен будет поставить около 16,5 тыс. стаканчиков пломбира и 6,7 тыс. штук шоколадного мороженого. Также в техзадании указаны фисташковое и клубничное мороженое. Товар планируют закупить для санатория-профилактория.

http://echochel.ru/news/2019/04/05/79297/