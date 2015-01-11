Люди, события, судьбы: в Озерске открылась новая фотовыставка

Репортажная фотография – самый беспристрастный и честный вид современного фотоискусства. Для фотографа многое решают мгновения, секунды, даже доли секунд. И тот факт, что авторы делятся со зрителем своими уникальными снимками, не может не радовать.

В минувшее воскресенье в выставочном зале Центральной городской библиотеки открылась фотовыставка «Люди, события, судьбы: содружество фотожурналистов представляет».

Участники - ведущие фотографы Южного Урала, члены Союза журналистов, многие из них работают в известных и уважаемых СМИ Челябинской области. На выставке представлены работы Олега Каргаполова, Антона Гайнанова, Анатолия Донейко, Андрея Зинченко, Сергея Курзанова, Андрея Дубровина, Натальи Вольвач, Людмилы Ковалёвой, Юлии Боровиковой, Анны Краснобояровой.

В выставке также приняли участие озерские авторы: Анна Гордейко, Инна Макеева, Наталия Маркова, Евгений Гецев, Владимир Оськин, Валерий Ушаков, Александр Хаснулин.

Людмила Ковалева, фотокорреспондент «Аргументы и факты – Южный Урал»:

- Выставка задумывалась содружеством фотожурналистов при поддержке Союза журналистов Челябинской области как отчетный проект к юбилею Челябинской области. На этой выставке отражены ключевые моменты, события спорта, культуры, производства, повседневная жизнь людей нашего региона. Она постепенно прирастает, добавляются новые фотографии, в течение года планируется экспонировать выставку на разных площадках области, возможно, и за ее пределами. Очень рада, что удалось приехать в Озерск, у вас знатный «фотографический» город, и мне приятно, что в нашей экспозиции участвует много озерских авторов. Это придало ей дополнительный колорит: не все фотожурналисты могут бывать там, где бывают авторы из Озерска, из озерского фотоклуба «Объективный мир».

После знакомства с авторами началось неформальное общение, во время которого фотографы рассказали о своей работе, об истории создания фотографий. Олег Каргаполов, корреспондент газеты «Вечерний Челябинск», поделился впечатлениями от общения с новым губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, которого сопровождал в поездках. Олег недавно побывал в Магнитогорске, где в декабре прошлого года взорвался жилой дом, сфотографировал пожары в экологически горячей точке - Коркинском угольном разрезе. Анна Краснобоярова (ресурс «Тelefakt.ru») поведала о том, как появился эмоциональный кадр с Чемпионата мира по хоккею среди юниоров.

Гонка Героев и танковый биатлон, эмоции спортсменов и детей, ветераны Великой Отечественной войны и чемпион по смешанным единоборствам Джефф Монсон, американский футбол и концерт «Чайфа»…

Главное, что объединяет авторов всех представленных работ, - это честное внимание к событиям и героям репортажей. Снимки участников информируют нас, вдохновляют и формируют или меняют наш взгляд на различные события.

Выставка будет открыта для посетителей до 25 апреля.

Наталья Колянова

Фото автора и Анатолия Мелентьева