Вместо снеговиков и сугробов

Зима неохотно сдает свои позиции. Еще пару недель назад по Озерску гуляли самодеятельные фестивали снеговиков, а сегодня уже это кажется далеким прошлым. И хотя белки еще не поменяли свои серые зимние шубки на летние рыжие, но сквозь снег уже рвется молодая зеленая поросль, а воздухе носятся не белые декабрьские мухи, а самые натуральные бабочки. Весна вступает в свои права…

Александр Волынцев