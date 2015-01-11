Итоги финала Первенства Озерского городского округа по классическим шахматам

Завершился Финал Первенства Озерского городского округа по классическим шахматам. В соревновании, проходившем в течение двух месяцев в городском шахматном клубе, приняло участие 16 человек.

Уверенно первое место занял Пазников Андрей (2001г.р), ставший двукратным Чемпионом Озерского ГО по классическим шахматам, в первый раз это случилось в 2017 году. Если тогда это казалось случайностью, то сейчас это уже закономерность, Андрей постоянно занимает призовые места в местных соревнованиях и в 2018 году был призером областных. Он также является действующим чемпионом по быстрым шахматам и блицу ОГО, и по праву считается одним из сильнейших шахматистов Озерска.

Из 15ти сыгранных им партий, 14 побед и одна ничья. Эта ничья была в партии с Манижашвили Иосифом, который также был в 2016 году Чемпионом ОГО по классическим шахматам. В итоге Иосиф уверенно занял 2 место, опередив ближайших преследователей на 2 очка, набрав 13,5!

За третье место развернулась не шуточная борьба, основными претендентами были – Полянский Юрий, Чемпион ОГО по классическим шахматам 2018г. и Шакиров Данил.

В итоге лишь по дополнительным показателям 3 место занял Полянский Юрий, набравший 11,5 очков.

Данил в итоге занял 4 место, набрав 11,5 очков, если бы не досадная ничья с аутсайдером соревнований Пятуниным Олегом, то Данил стал бы 3. Надеемся в следующем году, Данил не допустит подобных промахов и «войдет» в тройку призеров! Отметим его партию с Ярцевым Г., в которой он хладнокровно принял две жертвы фигуры от Ярцева и выиграл партию, показав свой высокий «шахматный уровень». Анализ партии показал, что жертвы фигур были, по меньшей мере, некорректны.

Удачно выступил Зимин Леонид, который с итоговым результатом в 9 очков, занял 6 место. С каждым соревнованием видно усиление игры, стоит немного добавить в скорости принятия решений, и можно будет бороться за призовую тройку.

Окончательно места распределились следующим образом:

1 место - с результатом 14,5 очков из 15 возможных Пазников А.,

2 место - 13,5 очков Манижашвили И.,

3 место по дополнительным показателям– 11,5 очков Полянский Ю.,

4 место – 11,5 очков Шакиров Д.,

5 место – по дополнительным показателям 9 очков Ярцев Г.,

6 место – по дополнительным показателям 9 очков Зимин Л.,

7 место – по дополнительным показателям 9 очков Мельников А.,

8 место - 9 очков Вирфель Р.,

9 место – 8 очков Бубаханов В.,

10 место – 6 очков Демидов Ю.,

11 место – 5 очков Муратшин Д.,

12 место – по дополнительным показателям 4,5 очка Халилов Р.,

13 место – 4,5 очка Жемчужный Н.,

14 место – 3 очка Печенкин В.,

15 место – 2 очка Пятунин О.,

16 место – 0 очков Калин Е.

Поздравляем призеров и участников.

Выражаем благодарность МБУ «Арена» и Управлению ФК и С Озерского ГО за помощь в проведении соревнований.

Информация предоставлена МБУ Арена