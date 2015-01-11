Мама погибшего солдата из Магнитогорска направила петицию президенту

4 апреля 2019 года в Магнитогорске простились с погибшим солдатом-срочником, которого нашли мертвым недалеко от военной части в Уссурийске. Мать рядового обратилась к Владимиру Путину с просьбой разобраться в произошедшем.

Ранее мы сообщали об аресте командира взвода, под началом которого служил солдат из Челябинской области. 1 апреля на военнослужащего завели уголовное дело, однако 36-летнего старшего лейтенанта отпустили через 3 дня, прямо в день похорон.

«Жители города Магнитогорска, матери своих детей, родные и близкие погибшего солдата-срочника, служившего в военной части №39255 артиллерии в Уссурийске, ул Жуковского 12б, Кузёма Станислава Александровича 08.09.2000 года рождения просят взять на контроль резонансный и вопиющий случай и наказать виновного в этой трагедии — 36-летнего старшего лейтенанта, командовавшего взводом Хомякова Евгения Александровича», — говорится в петиции, адресованной президенту России Владимиру Путину, председателю СК РФ Александру Бастрыкину, министру обороны Сергею Шойгу и Главному военному прокурору Валерию Петрову.

Петиция размещена здесь, подписать ее можете и вы. Мать Станислава просит всех неравнодушных поддержать ее.

Напомним, 18-летнего солдата-срочника из Магнитогорска нашли в лесу 30 марта. Бездыханное тело обнаружиои недалеко от военной части в Уссурийске. Позже стало известно, что причиной побега рядового в лес стали угрозы от командира взвода.

Следствию предоставили аудиозапись, на которой слышны звуки ударов и угрозы в адрес погибшего. Также на теле солдата обнаружены следы побоев. По имеющейся информации, командир роты знал о конфликте, но пустил ситуацию на самотек. А командовавший взводом Хомяков ранее был уволен из другой части за нарушение дисциплины.

https://telefakt.ru/lenta/mama_pogibshego_soldata_iz_magnitogorska_napravila_peticziyu_prezidentu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop