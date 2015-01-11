Челябинская область вошла в число регионов с наибольшим числом погибших в авариях

Южный Урал назвали одним из лидеров по числу погибших в ДТП – мы вошли в десятку. В минувшем году, по данным Госавтоинспекции, жертвами аварий стали 410 жителей Челябинской области.

В число наиболее опасных по дорожной ситуации регионов также вошли Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Подмосковье, Нижегородская область, Татарстан, Башкирия, Самарская и Ростовская области. Южный Урал – на девятом месте в этом ТОПе. За год у нас в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 5537 человек.

А вот в число самых неопасных вошли Чукотка, где в прошлом году жертвами аварий стали всего два человека, и Ненецкий АО – там трое погибших.

Добавим, накануне страшная дорожная авария случилась неподалеку от Челябинска. Иномарка при невыясненных обстоятельствах съехала с дороги в кювет и опрокинулась. В этот момент внутри находились четыре человека, все они вылетели из салона, их буквально разбросало по полю. Как утверждают очевидцы, с собой они везли алкоголь, в машине громко играла музыка.

https://www.cheltv.ru/chelyabinskuyu-oblast-vklyuchili-v-chislo-samyh-avarijnyh-regionov/