Евгений Щербаков расскажет об итогах и планах в студии УКС-ТВ

В апреле должен состояться отчет Главы города перед собранием депутатов Озёрского городского округа. В преддверии этого события Евгений Юрьевич Щербаков придёт в студию канал УКС-ТВ и сайта Озерск.ру, чтобы озвучить краткую версию доклада и подробно рассказать о работе администрации.
У нас с Вами есть уникальная возможность не только услышать доклад, но и задать свои вопросы.
Как всегда ждем их в комментариях или на webmaster@ozersk.ru
Ключевые теги: Щербаков, интервью, онлайн, итоги работы.
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