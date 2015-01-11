Евгений Щербаков расскажет об итогах и планах в студии УКС-ТВ

В апреле должен состояться отчет Главы города перед собранием депутатов Озёрского городского округа. В преддверии этого события Евгений Юрьевич Щербаков придёт в студию канал УКС-ТВ и сайта Озерск.ру, чтобы озвучить краткую версию доклада и подробно рассказать о работе администрации.

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