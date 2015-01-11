Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 09.04.2019 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Сегодня вторник 09 апреля 2019 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 2 град. С • атмосферное давление 745 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 96 % • ветра Северный 1 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано. Вид отключения Адреса Время отключения: 1. В сетях холодного водоснабжения : К Маркса 11-4п, 22-2п, Луначарского 23-1п, Южная 5 с 9 до 12 часов Октябрьская 18, Менделеева 6 с 9 до окончания Семенова 16, Монтажников 58 с 9 до 13 часов Гайдара 13-3п, 23-2п, 24-1,2,3п, Дзержинского 59 с 10 до окончания 2. В сетях электро-снабжения: Победа 22,24 с 9 до 12 часов Монтажников 30,32,34, Октябрьская 25 с 8.30 до 17 часов 3. В сетях горячего водоснабжения и отопления: Победа 15,16 с 8.30 до окончан. К Маркса 11-4п, 22-2п, Луначарского 23-1п, Свердлова 36, Ленина 32 с 9 до 12 часов Октябрьская 18, Пушкина 6,8, Менделеева 6 с 9 до окончания Семенова 16, Монтажников 58 с 9 до 13 часов Гайдара 13-3п, 23-2п, 24-1,2,3п, Дзержинского 59 с 10 до окончания 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вниманию жителей округа! С 08 апреля 2019 г. в Муниципальном учреждении «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» организовано обучение по специальности «Матрос-спасатель”, по окончании которого выдается удостоверение установленного образца, дающее право работать матросом - спасателем на любом пляже на территории Российской Федерации. К обучению допускаются граждане не моложе 18 лет, умеющие хорошо плавать, нырять, управлять гребной лодкой и отвечающие требованиям по состоянию здоровья . По окончании обучения будет предоставлена возможность трудоустройства. Справки и запись по телефонам: 2-66-10, 2-00-44. 2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 09 апреля 2019 года 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с, днем отдельные порывы 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от плюс 2º до минус 3º, днем плюс 6-11º. ОЯ: не прогнозируются. НЯ: не прогнозируются. 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1). 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы ветра свыше 15 м/с, налипание мокрого снега на провода, порывы трубопроводов при перепадах температуры теплоносителя. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _195_ обращений граждан. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/39014/ Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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