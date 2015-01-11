«Тотальный диктант». Четвертый раз в Озёрске

13 апреля в Озёрске в четвертый раз пройдёт международная образовательная акция «Тотальный диктант». Ее цель - показать, что быть грамотным важно для каждого, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно.

Более 200 тысяч участников во всем мире сядут за парты и добровольно напишут диктант. Автор текста диктанта 2019 года – Павел Басинский, российский писатель, литературовед и критик. Литературный интерес автора сконцентрирован на творчестве писателей конца XIX – начала XX века. По сценарию Павла Басинского снят художественный фильм «История одного назначения» (2017), получивший приз за лучший сценарий на кинофестивале «Кинотавр».

Как и в предыдущие годы, площадкой «Тотального диктанта-2019» в Озёрске будет Центральная городская библиотека.

Время проведения диктанта – 13 апреля, в 13:00 часов. Регистрироваться на площадке необязательно.

Участвовать в акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Участие в диктанте является бесплатным, добровольным и по желанию анонимным.

Тотальный диктант – это праздник русского языка, возможность проверить себя и выявить пробелы в орфографии и пунктуации.

http://totaldict.ru/ozyersk – городская страница ТД-2018

http://vk.com/totaldictvozerske – вся информация от организаторов на странице «ВКонтакте».

nkolyanova@yandex.ru – Колянова Наталья, координатор проекта в Озёрске.

Справки по тел. 2-30-78.