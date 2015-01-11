Уволен директор школы №21

По представлению прокуратуры ЗАТО г. Озерск 10 апреля было принято решение о прекращении трудового договора по инициативе работодателя с директором школы №21. Руководителем было принято необоснованное решение, повлекшее за собой нарушение сохранности имущества образовательной организации и неправомерное его использование.

В представлении прокуратуры говорится о том, что в конце 2018 года в здании по адресу б. Луначарского, 11, где ранее размещалась школа №21, был осуществлён демонтаж отопительной системы с последующей его утилизацией в целях получения дохода от реализации металлолома в сумме 55390 рублей.

Следует отметить, что в настоящее время учебный процесс в бывшем здании школы не ведётся. Оно находится в оперативном управлении образовательного учреждения, которое имеет право владеть, пользоваться этим имуществом в пределах, установленных законом. Директор образовательного учреждения обязан был обеспечить сохранность имущества, переданного организации в оперативное управление.

В ходе рассмотрения информации прокуратурой было установлено, что директором школы №21 были совершены действия, выходящие за пределы его полномочий, что повлекло за собой утрату муниципального имущества. По представлению прокуратуры директор школы №21 был уволен. Заместителю директора школы №21 за демонтаж системы отопления и вывоз данного имущества назначен судебный штраф.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39033/