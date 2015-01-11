Просто космически интересные выходные вместе с нашей афишей!

Просто космически интересные выходные!
Изучите нашу афишу, как следует! Равнодушными вы точно не останетесь!
Озерск
13 апреля
11-00 ткРодной
Бесплатные мастер-классы по меренге, сальсе и бачате для взрослых и детей!
11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"
Гастроли! Только 2 дня - 13 и 14 апреля спектакли от Екатеринбургского Государственного Театрального Института, мастерская Натальи Гараниной.
"Сказка про Кощея"(6+) - 11ч
"Сказка про самого длинного червяка"(3+) - 13ч
13-00 Центральная городская библиотека
«Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Озерск в четвертый раз присоединяется к акции.
14-00 ЦРОФП Гагарин, Строительная 12, 2 этаж
Вас ждет увлекательный челлендж - 1000 БЕРПИ! Будут как короткие дистанции от 200 берпи, так и максимальная 1000 берпи на время! Проверь, на что ты способен!
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Премьера! "Тесный мир". Маленькие комедии с элементами абсурда (16+)
14 апреля
10-00 Тренажёрный зал "Геркулес", кск "Лидер"
Ссоревнования по народному жиму.
11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Три поросёнка"(3+)
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Сокровища капитана Флинта". Мюзикл (5+)
15-00 ДК "Маяк"
"Образцовые" коллективы ансамбль песни "Аюшка" и хореографический коллектив "Купава" представят творческий проект «СараФан -2019»,направленный в поддержку народного танца и костюма.
17-00 ДК "Маяк"
Клуб «Таланты и поклонники» приглашает жителей Озерска на последний клубный вечер сезона под названием «Серебряный век русской поэзии». В концертной программе прозвучат стихи и песни на стихи поэтов «Серебряного века» в исполнении С. Спесивцевой, Г. Марченко,
Е. Виноградова, Б. Очереднюка, М. Шакирова, Л. Кожелетовой,
Б. Меркулова, В. Климова, Ю. Кузнецова, Л. Баженовой, А. Листратенко.
17-00 ДК "Строитель"
Творческая встреча с известным автором-исполнителем из Самары Юрием Карповым.
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Яма". Бабий message (18+)
Челябинск
Все выходные:
Исторический музей Южного Урала
Выставка, посвященная 100-летнему юбилею советского и российского конструктора стрелкового оружия — Михаила Тимофеевича Калашникова. Выставка предоставлена Музейно-выставочным комплексом имени М.Т. Калашникова (г.Ижевск).
13 апреля
18-00 «Театр оперы и балета им. М.Глинки»
"Князь Игорь". Обновлённая версия известной оперы
18-00 Дворец культуры Железнодорожников (ул. Цвиллинга, 54)
Яркое танцевальное шоу, уникальные костюмы, красочные декорации подчеркивают неповторимость и оригинальность современного спектакля #ПОДРОСТКИ.
Сюжет включает в себя 8 интересных историй-новелл, которые происходят с подростками в реальном, загадочном, но иногда и беспокойно тревожном, бурлящем страстями мире.
14 апреля
С 14 до 17-00 "Алое поле"
В Челябинске пройдет реконструкция боев Первой обороны Севастополя.
Екатеринбург
Все выходные
11-00 Антимузей компьютеров и видеоигр.
Путешествие на Марс с Антимузеем компьютеров и игр.
В программе:
профессиональная фотосессия на Красной планете
космические компьютерные игры
путешествие по Марсу в очках виртуальной реальности
а также много знаний о космосе, компьютерах, путешествующих к другим планетам, и, конечно, море удовольствия и веселья.
15-00 Ельцин центр
Освоение космоса было настоящим соревнованием. Если интересно узнать больше о том, кто в нём принимал участие, одержал победу, как это происходило и были ли на самом деле «звездные войны», то приглашаем принять участие в специальной музейной программе «Космические гонки». Короткая экскурсия познакомит с историей покорения космического пространства в XX веке, а во время мастер-класса участники создадут собственную поделку на основе сюжетов советских открыток космической тематики(8-12 лет)
14 апреля
19-00 ККТ "Космос"
Концерт Natalia Oreiro. Певица и актриса, которую миллионы россиян увидели и полюбили за роль обаятельной хулиганки Милагрос в сериале «Дикий ангел», сумела навсегда очаровать зрителей. Ее знаменитую «Cаmbiо dolor» поют всем залом!
Александра Лебедева