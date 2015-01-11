Просто космически интересные выходные вместе с нашей афишей!

Просто космически интересные выходные!

Изучите нашу афишу, как следует! Равнодушными вы точно не останетесь!

Озерск

13 апреля

11-00 ткРодной

Бесплатные мастер-классы по меренге, сальсе и бачате для взрослых и детей!

11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"

Гастроли! Только 2 дня - 13 и 14 апреля спектакли от Екатеринбургского Государственного Театрального Института, мастерская Натальи Гараниной.

"Сказка про Кощея"(6+) - 11ч

"Сказка про самого длинного червяка"(3+) - 13ч

13-00 Центральная городская библиотека

«Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Озерск в четвертый раз присоединяется к акции.

14-00 ЦРОФП Гагарин, Строительная 12, 2 этаж

Вас ждет увлекательный челлендж - 1000 БЕРПИ! Будут как короткие дистанции от 200 берпи, так и максимальная 1000 берпи на время! Проверь, на что ты способен!

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Премьера! "Тесный мир". Маленькие комедии с элементами абсурда (16+)

14 апреля

10-00 Тренажёрный зал "Геркулес", кск "Лидер"

Ссоревнования по народному жиму.

11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Три поросёнка"(3+)

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Сокровища капитана Флинта". Мюзикл (5+)

15-00 ДК "Маяк"

"Образцовые" коллективы ансамбль песни "Аюшка" и хореографический коллектив "Купава" представят творческий проект «СараФан -2019»,направленный в поддержку народного танца и костюма.

17-00 ДК "Маяк"

Клуб «Таланты и поклонники» приглашает жителей Озерска на последний клубный вечер сезона под названием «Серебряный век русской поэзии». В концертной программе прозвучат стихи и песни на стихи поэтов «Серебряного века» в исполнении С. Спесивцевой, Г. Марченко,

Е. Виноградова, Б. Очереднюка, М. Шакирова, Л. Кожелетовой,

Б. Меркулова, В. Климова, Ю. Кузнецова, Л. Баженовой, А. Листратенко.

17-00 ДК "Строитель"

Творческая встреча с известным автором-исполнителем из Самары Юрием Карповым.

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Яма". Бабий message (18+)

Челябинск

Все выходные:

Исторический музей Южного Урала

Выставка, посвященная 100-летнему юбилею советского и российского конструктора стрелкового оружия — Михаила Тимофеевича Калашникова. Выставка предоставлена Музейно-выставочным комплексом имени М.Т. Калашникова (г.Ижевск).

13 апреля

18-00 «Театр оперы и балета им. М.Глинки»

"Князь Игорь". Обновлённая версия известной оперы

18-00 Дворец культуры Железнодорожников (ул. Цвиллинга, 54)

Яркое танцевальное шоу, уникальные костюмы, красочные декорации подчеркивают неповторимость и оригинальность современного спектакля #ПОДРОСТКИ.

Сюжет включает в себя 8 интересных историй-новелл, которые происходят с подростками в реальном, загадочном, но иногда и беспокойно тревожном, бурлящем страстями мире.

14 апреля

С 14 до 17-00 "Алое поле"

В Челябинске пройдет реконструкция боев Первой обороны Севастополя.

Екатеринбург

Все выходные

11-00 Антимузей компьютеров и видеоигр.

Путешествие на Марс с Антимузеем компьютеров и игр.

В программе:

профессиональная фотосессия на Красной планете

космические компьютерные игры

путешествие по Марсу в очках виртуальной реальности

а также много знаний о космосе, компьютерах, путешествующих к другим планетам, и, конечно, море удовольствия и веселья.

15-00 Ельцин центр

Освоение космоса было настоящим соревнованием. Если интересно узнать больше о том, кто в нём принимал участие, одержал победу, как это происходило и были ли на самом деле «звездные войны», то приглашаем принять участие в специальной музейной программе «Космические гонки». Короткая экскурсия познакомит с историей покорения космического пространства в XX веке, а во время мастер-класса участники создадут собственную поделку на основе сюжетов советских открыток космической тематики(8-12 лет)

14 апреля

19-00 ККТ "Космос"

Концерт Natalia Oreiro. Певица и актриса, которую миллионы россиян увидели и полюбили за роль обаятельной хулиганки Милагрос в сериале «Дикий ангел», сумела навсегда очаровать зрителей. Ее знаменитую «Cаmbiо dolor» поют всем залом!

Александра Лебедева