По факту появления запаха газа в школе №29 будет проведена проверка прокуратурой и следственным отделом

По факту появления запаха газа в школе №29, повлекшему за собой эвакуацию учащихся и сотрудников образовательной организации прокуратура г. Озерска и следственный отдел по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области начали проверку.

Ранее сообщалось, что 12 апреля, во время учебных занятий, в школе №29 случилась нештатная ситуация. Появившийся в воздухе запах газа заставил руководство образовательной организации принять срочные меры: эвакуировать школьников и вызвать на место событий специализированные службы.

В ходе проведенного обследования здания и внешних коммуникаций в микрорайоне утечек обнаружено не было. В самой школе №29 газового оборудования нет. Достаточно оперативно был установлен предполагаемый источник постороннего запаха – газовая горелка, которая применялась при ремонте кровли соседнего многоквартирного дома по адресу: Музрукова, 36. Ремонт кровли остановлен. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии №71 ФМБА РФ произвели замеры воздуха в здании школы №29, результаты экспертиз будут переданы в надзорный и следственный органы.

По мнению специалистов, выезжавших на место происшествия – газовиков, пожарных и медиков, в настоящее время ситуация в норме, угрозы населению нет.

Информация предоставлена Администрацией ОГО