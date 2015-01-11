На Урале в ближайшие дни холодно

Неутешительный прогноз погоды на ближайшую неделю дают жителям Челябинской области синоптики. На смену теплу пришли холода.

Всю следующую неделю будет не по-весеннему прохладно. А в среду, 17 апреля, может даже пойти снег, сообщает Гидрометцентр России.

Кстати, у синоптиков есть предварительные данные, какой будет погода в мае. Нас ждут дожди. По прогнозам, осадков будет больше нормы.

https://www.cheltv.ru/gotovimsya-k-anomaliyam-na-ural-v-blizhajshie-chasy-pridet-rezkoe-poholodanie/