Крупнейший в России центр облучательных технологий построят в челябинском Озерске

Возведение крупнейшего в России регионального центра облучательных технологий началось (РЦОТ) в Озерске (Челябинская область), сообщает пресс-служба ПО "Маяк".

"Производственная деятельность специализированного РЦОТ в Озерске предполагает оказание комплексных услуг по стерилизации медицинских изделий различного назначения, радиационной модификации материалов, обработки пищевых продуктов и сельскохозяйственных культур методом холодной стерилизации", - говорится в сообщении.

Основой центра облучательных технологий станет новая промышленная гамма-установка, оснащенная источниками с радионуклидом кобальт-60. В ближайшее время она будет поставлена на "Маяк".

"В нашей стране рынок облучательных технологий только формируется. Он пока слишком мал по сравнению с Европой, Америкой и странами Юго-Восточной Азии. Региональный центр облучательных технологий, возводимый в Озерске, станет одним из самых мощных не только в Уральском федеральном округе, но и в России", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора "Маяка" Михаила Похлебаева.

Запустить РЦОТ в эксплуатацию и провести первое товарное облучение продукции планируется в конце 2019 года.

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?sec=1671&id=1022789&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop