Озёрский «Бродвей» готовится к началу работ по благоустройству

В Озёрске начинают демонтировать самовольно установленные киоски.

Постановлением администрации Озерского городского округ от 17.10.2016 № 2783 (с изменениями от 13.09.2017 № 2435) утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на территории Озерского городского округа. Данные НТО в указанную Схему не входят и размещены самовольно на землях общего пользования, государственная собственность на которые не разграничена.

В связи с чем, Управление имущественных отношений уведомляет о необходимости демонтажа НТО за счет владельцев объектов, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства в течение 30 дней со дня опубликования данного уведомления.

Если в установленный срок обязанность по демонтажу НТО не будет выполнена, нестационарный торговый объект будет демонтирован Управлением капитального строительства и благоустройства с отнесением на хозяйствующий субъект (владелец НТО) затрат, понесенных в связи с демонтажем, хранением НТО».

Итак, подлежат вывозу с территории т.н. "Бродвея" следующие павильоны и киоски:

- киоск «Горячие сосиски» в районе ТК «Русь» по пр. Карла Маркса, 29а;

- киоск в районе ТК «Наш мир» по пр. Карла Маркса, 23а;

- киоск «EGO!ZA» в районе ТК «Елена» по пр. Карла Маркса, 15а;

- киоск «Фейерверки» в районе ТК «Елена» по пр. Карла Маркса, 15а;

- павильон «Деньга» в районе ТК «Мебельный» по пр. Карла Маркса, 11а;

- павильон «Евросеть» в районе ТК «Мебельный», по пр. Карла Маркса, 11а.