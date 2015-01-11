Преступления и наказания в налоговой сфере: если расследованием занимается следственный комитет

Приоритетным направлением деятельности Следственных органов являются борьба с преступлениями, совершенными в сфере налогообложения. В прошлом году следственным отделом по ЗАТО г. Озерск было возбуждённо шесть уголовных дел за сокрытие денежных средств от уплаты налогов и за уклонение от их уплаты.

Шесть уголовных дел были возбуждены по преступлениям, предусмотренным ст. 198 – 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 Уголовно-процессуального кодекса РФ (Неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты страховых взносов).

Как пояснил следователь по особо важным делам следственного отдела по ЗАТО г.Озерск СУ СК РФ по Челябинской области Денис Миролюбов, в настоящее время электронный документооборот позволяет налоговым органам выявить незаконные действия и направить в органы следственного комитета информацию о предполагаемом преступлении. Помимо налоговых органов выявлять эти преступления уполномочены оперативные подразделения органов МВД и ФСБ. Если в рамках проводимых ими мероприятий устанавливаются подобные факты, то они могут так же послужить основанием для возбуждения уголовных дел.

В частности, из шести уголовных дел четыре были возбуждены на основании сообщений налогового органа, и два – на основании обращений органов внутренних дел.

– В прошлом году одним из озерских промышленных предприятий в бюджет было возмещено более 85 млн рублей. На основании ст. 28.1 УПК РФ (Прекращение уголовного преследования в связи с возмещением ущерба) уголовное дело было прекращено, – отметил Денис Миролюбов. – Также в 2018 году было прекращено производство по уголовному делу, возбужденному по ст. 199.2 (Сокрытие денежных средств от уплаты налогов). В бюджет, в целях прекращения уголовного дела, была внесена сумма более 30 млн рублей. Производство было прекращено на основании ст. 76.1 УПК РФ (в связи с возмещением двукратной суммы причиненного бюджету ущерба). Таким образом, следственным органом приняты все возможные меры уголовно-правового характера, направленные на возмещение ущерба бюджету.

Следователь подчеркнул, что никогда уголовное дело не будет возбуждено в результате того, что бухгалтером была допущена арифметическая ошибка. Только в том случае, когда устанавливается умысел, что предприятие самостоятельно создает фиктивных контрагентов, или прибегает к помощи сторонних фирм. Не секрет, что ряд фирм и нечистых на руку физических лиц, предоставляют свои учредительные документы, печати и подписи именно для того, чтобы создать фиктивный документооборот и запутать налоговую инспекцию.

– В 2019 году, по аналогии с прошлым годом, также было прекращено уголовное дело в связи с полным возмещением суммы налога, пени, штрафов. По результатам выездной налоговой проверки, проведенной Межрайонной инспекцией № 3, предприятию были начислены налоговые платежи на сумму более 30 млн рублей, которые были полностью уплачены, – продолжил тему Денис Миролюбов.

– Кроме того, в 2019 году одно уголовное дело было направлено в суд для назначения руководителю предприятия судебного штрафа. Направление дела в порядке, предусмотренном ст. 25.1 УПК РФ, стало возможно в связи с возмещением ущерба за неправомерные действия. В этом случае законодатель предусмотрел право назначения руководителю не уголовной ответственности, а наказания в виде судебного штрафа.

Таким образом за 2018-2019 годы, по результатам расследования уголовных дел налоговой направленности, следственным отделом по ЗАТО г. Озерск в бюджеты Российской Федерации всех уровней было внесено порядка 130-140 млн рублей.

– В настоящее время в производстве находятся два уголовных дела. Одно возбуждено по ст. 199 (Неуплата налогов в крупном размере). Второе – по одному из муниципальных предприятий, руководством которого от уплаты налогов были сокрыты денежные средства. В ближайшее время по данным уголовным делам будут приняты решения: о направлении дел в суд, либо о прекращении в связи с возмещением суммы налоговых платежей, – прокомментировал ситуацию Денис Миролюбов.

Денис Миролюбов также пояснил, что законодательством предусмотрена возможность прекращения дел по налоговым преступлениям на стадии предварительного следствия в связи с возмещением ущерба. То есть, до направления уголовного дела прокурору или в суд, налогоплательщикам предоставлена возможность возместить денежные средства и фактически избежать уголовной ответственности.

Работа по уголовному преследованию лиц, совершивших преступления в сфере налогообложения, на системной основе будет проводиться и в дальнейшем.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39090/