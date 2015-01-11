Похолодание до –13, снег и сильный ветер прогнозируют Южному Уралу на среду

Похолодание до минус 13 градусов, порывистый ветер и осадки в виде снега ожидают в Челябинской области в среду, 17 апреля.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на среду температура опустится до минус 8 градусов, при прояснении – до минус 13. Днем «потеплеет» лишь до 2-х градусов со знаком «плюс», в областном центре – 5-7 градусов тепла.

«Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах метели», – говорится в сообщении ЦГМС. Прогнозируется северный ветер с порывами до 17 м/с.

https://dostup1.ru/society/Poholodanie-do-13-sneg-i-silnyy-veter-prognoziruyut-Yuzhnomu-Uralu-na-sredu_115500.html