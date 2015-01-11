Андрей Кузнеченков: «С армией добрых сердец станем сильнее и крепче»

В рамках мероприятий, приуроченных к Дню местного самоуправления, в Озерске состоялся форум волонтерских организаций – неравнодушных людей разного возраста, чья благотворительная деятельность делает мир вокруг нас лучше и добрее.

На встречу в ДК «Маяк» пришли порядка 150 волонтеров – представители 15 общественных объединений с целью познакомиться друг с другом, рассказать о своей работе, наметить планы на будущее. Большая часть из них – учащиеся образовательных организаций.

С приветственным словом к аудитории обратился председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков:

- Почему вы сегодня в зале? Потому что являетесь одной из невидимых, но очень важных ветвей власти. Да, за вашу работу вам не платят деньги, вы не отмечены орденами и медалями, но вы вносите неоценимый вклад в создание комфортных условий проживания в Озерском городском округе. Спасибо вам за это!

Сегодняшний сбор был нужен, чтобы вы поняли, что рядом с вами еще много таких же отзывчивых людей, и он не меньше нужен нам, властям, чтобы мы знали, сколько вас, связанных одной целью. Надеюсь, что данное мероприятие даст новый импульс волонтерскому, добровольческому движению в муниципалитете.

Председатель Собрания депутатов пригласил волонтеров к сотрудничеству и выразил готовность поддерживать их идеи: «Обладая такой армией добрых сердец, любая власть становится сильнее и крепче!»

К микрофону также был приглашен начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского круга Илья Назаров. Он напомнил, что старт добрым делам был дан в 2018 году, объявленном в России Годом добровольца и волонтера:

- Призыв государственной власти был обращен к бескорыстным гражданам – и он был услышан: волонтеры смогли многое сделать и, уверен, еще больше сделают в будущем для своего родного города и поселков. Я приглашаю к взаимодействию, обращайтесь за поддержкой в нашу службу – мы готовы вам помочь в рамках своих полномочий и компетенций.

В ходе форума его участники представили свои команды и поделились опытом проведения акций и мероприятий. Из более чем 15, действующих в округе волонтерских объединений, себя презентовали:

- Общественная волонтерская организация СМИК - Союз молодежных инициативных команд (ДТДиМ, Савинова Диана, Сучёв Николай)

- Общественная волонтерская организация СМИК - Союз молодежных инициативных команд (п. Метлино) (Аксулпанова Вилена, Мингажидинова Алина, Жамилова Виктория) презентация

- Содружество активных детей (Новогорненский филиал «Дружба» Дворца творчества детей и молодежи, Никита Боярин и Виктория Комбарова)

- «Озерская дружина» (ГБПОУ «Озерский технический колледж», Фролова Оксана Сергеевна - куратор студенческого актива, Закирова Анна)

- Волонтерский отряд ОТИ НИЯ МИФИ «XLP» (Елисеев Николай)

- «Университет третьего возраста» (ДК "Строитель", Меркулова Наталья Ивановна) презентация

- "Волонтеры Победы" (Мамлеева Жанна)

- Озерский казачий военно-патриотический клуб «Пластун» (Гараев Максим)

- Поисковый отряд "Легион-Спас", Север Челябинской области (Подгорная Ольга, Дубова Елена)

- Озёрский спортивный пейнтбольный клуб (Зараменских Алексей)

- Sense of freedom - объединение людей, занимающихся экстремальными видами спорта (Саламатин Матвей) презентация

- Конно-спортивный клуб «HORSESBURG» (Беспалова Юлия) презентация

После знакомства участники форума более подробно узнали о нескольких проектах всероссийского масштаба – «Чистые игры», «Доброволец России», «Всероссийский конкурс молодежных проектов».

Интересным получился разговор о проектной деятельности, в том числе о том, как можно получить грант от государства и правильно оформить заявку для участия в муниципальном конкурсе социальных проектов.

Свои рекомендации волонтерам дали:

Луиза Белая, сотрудник МБУ «ПКиО» - победитель всероссийских, региональных и местных конкурсов: она постаралась предостеречь начинающих коллег, каких ошибок следует избегать на пути к цели – к получению финансирования (особенно внимательно читать Положение и оформлять заявку):

- Часто мы слышим, что для реализации идеи нет бюджета. Запомните на все времена: нет ничего невозможного, просто надо знать, где взять денег, куда обратиться. На сегодняшний день одним из крупных субъектов, выдающих гранты, остается государство: как правило, поддержка выдается по двум направлениям - президентские гранты и гранты Министерства экономического развития. Вся информация содержится на официальном портале Общественной палаты РФ: у вас есть возможность подписаться на открытые конкурсы, получить сведения о требованиях к участникам и сроках подачи заявок.

Олег Костиков, заместитель председателя Собрания депутатов ОГО, пригласил участников форума принять участие в муниципальном конкурсе социальных проектов: сообщил о том, какие номинации учреждены в этом году, а также объявил, что 19 апреля, в 16:00 в актовом зале по адресу: пр. Ленина, 30-а все желающие смогут прослушать лекцию о специфике проектов 2019 года, научиться оформлять заявку.

По мнению Натальи Гаевой, исполняющей обязанности начальника организационного отдела аппарата Собрания депутатов и выступившей координатором форума (контактный телефон: 2-69-39), хорошим подспорьем для налаживания связей между волонтерами станут буклеты с перечнем всех добровольческих объединений округа - в ближайшее время их получат все заинтересованные лица.

Завершился форум напутственным словом председателя Общественной палаты Озерского городского округа Веры Аксеновой, которая отметила, что ей было очень интересно узнать о многообразии волонтерской работы, сделала акцент на необходимости поддерживать эту общественную силу – в частности, в целях повышения гражданской ответственности и стимулирования добровольческой деятельности организовать чествование лучших добровольцев Озерского городского округа в рамках Международного Дня волонтера (5 декабря).

Итоговым документов встречи стала официальная Резолюция.

Отзыв участника форума:

- Волонтер волонтеру друг, и ни одна волонтерская организация не может существовать сама по себе. Очень правильно, что мы сегодня встретились, зарядились энергией и обменялись контактами – телефонами и электронной почтой, узнали много интересного друг о друге. В дальнейшем будем общаться, чтобы помогать и совместно развивать наши идеи.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39096/