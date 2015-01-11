МРСК Урала, южноуральское правительство и «Сколково» подписали соглашение по развитию энергетических технологий

В рамках Открытого инновационного Стартап Тура «Цифровой регион» заключено соглашение о сотрудничестве между министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, ОАО «МРСК Урала» (входит в Группу компаний «Россети») и некоммерческой организацией Фонд «Сколково».

В мероприятии приняли участие председатель правления «Сколково» Игорь Дроздов и советник президента Фонда Пекка Вильякайнен, на церемонии присутствовали врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор ОАО «МРСК Урала» Сергей Дрегваль. Свои подписи под документом поставили глава Минтарифа региона Татьяна Кучиц, директор филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарев и вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов.

Соглашение определяет принципы и условия трехстороннего взаимодействия, цель которого – развитие научно-технического сотрудничества по разработке и внедрению инновационных конкурентоспособных технологий для повышения эффективности электроэнергетики на территории Челябинской области. Реализовать ее призван создаваемый Центр прикладных исследований (ЦПО) «Центр опережающих технологий электроэнергетики».

Сотрудничать планируют по нескольким перспективным направлениям: это проведение прикладных научных исследований, разработка, испытание и внедрение инновационных технологий, способствующих снижению стоимости и повышению качества энергоснабжения в регионе. Важной частью совместной деятельности должно стать общественное обсуждение проектов нормативных, законодательных, технических документов, необходимых для внедрения инновационных технологических решений, продемонстрировавших положительный эффект в рамках проекта.

В рамках разработки предложений пройдут консультации, совместные рабочие встречи, тематические семинары, круглые столы и другие мероприятия.

Напомним, в Челябинске Стартап Тур с участием ОАО «МРСК Урала» проводится во второй раз.

Startup Tour (Стартап Тур) проводится с 2011 года и является самым масштабным проектом в России и странах СНГ, направленным на развитие технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов. В мероприятии принимают участие лучшие эксперты рынка – известные бизнесмены, менторы, представители венчурных фондов, ведущие технологические эксперты. В рамках тура проходят сессии о глобальных тенденциях и международных практиках, тренинги для развития компетенций начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий.

https://dostup1.ru/economics/MRSK-Urala-pravitelstvo-Chelyabinskoy-oblasti-i-Skolkovo-podpisali-soglasheniya-po-razvitiyu-tehnologiy-energetiki_115505.html