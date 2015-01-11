Южноуральцы из списка Forbes за год стали менее состоятельными

В обновленный список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes вошли четыре представителя Челябинской области – трое из них за прошедший год стали менее состоятельными.

Напомним, согласно рейтингу 2018 года, в список богатейших предпринимателей страны входили пять южноуральцев. В 2019-м из него выбыл председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин.

Владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников расположился на 14 месте в рейтинге, сохранив свои позиции с показателем дохода 8,9 млрд долларов. За год его капитал сократился на 400 млн долларов.

Президент «Управляющая компания ЮГК» Константин Струков заработал по итогам прошлого года 1,9 млрд долларов, увеличив свое состояние на 200 млн. В рейтинге он занял 53 место, поднявшись сразу на шесть строчек.

Владелец сети магазинов «Красное и Белое» Сергей Студенников занял 123 строчку, потеряв восемь позиций в списке. По итогам 2018 года он заработал 850 млн долларов, это на 100 млн меньше, чем в 2017-м.

Совладелец ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) Андрей Комаров занял 130-е место, опустившись на девять строчек с показателем 800 млн долларов – за год его доход сократился на 100 млн.

https://dostup1.ru/finance/Yuzhnouraltsy-iz-spiska-Forbes-za-god-stali-menee-sostoyatelnymi_115584.html