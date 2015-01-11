На Урале в марте замедлились темпы роста цен на продукты

В марте 2019 года годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) составила 4,2%, оставаясь заметно ниже общероссийского показателя (5,3%).

По сравнению с февралем инфляция выросла незначительно – на 0,1 п.п., что, в основном, было обусловлено ростом цен на услуги воздушного транспорта и зарубежного туризма в отдельных регионах. «Мы предполагаем, что инфляция проходит свои пиковые значения и при отсутствии каких-то внешних событий со следующего месяца может начать замедляться. Во всех регионах УрФО, кроме Тюменской области, продовольственная инфляция снизилась уже в марте», – отметил начальник управления Рустэм Марданов.

Годовые темпы прироста цен на продукты питания в марте замедлились в Курганской (на 0,6 п.п.), Свердловской (на 0,5 п.п.) и Челябинской (на 0,2 п.п.) областях. По более низкой, чем в феврале, цене начались поставки огурцов и томатов с площадок тепличных комбинатов, использующих естественное освещение. Хороший урожай способствовал тому, что цена на яблоки и картофель сохранилась, в среднем, на более низком уровне, чем в марте прошлого года. Среди других категорий продуктов наибольший вклад в замедление продовольственной инфляции внесли цены на куриные яйца, которые, как и в целом по стране, в марте по сравнению с февралем подешевели на всех территориях округа, в том числе с учетом сдержанного роста спроса.

Заметно дорожать в марте продолжала только белокочанная капуста – ожидается, что ситуация нормализуется с началом поставок свежего урожая из южных регионов.

В целом по УрФО годовой уровень продовольственной инфляции в марте составил 4,5%.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в Уральском федеральном округе в марте выросла до 3,9% (+1 п.п. к февралю). Основная причина роста – перенос дилерами увеличения НДС в цены иномарок после завершения периода распродаж. Цены на дизельное топливо за март незначительно снизились.

В сфере услуг инфляция в УрФО в марте выросла на 0,2 п.п., до 4,1%, из-за увеличения стоимости авиаперелетов в Курганской и Челябинской областях и услуг зарубежного туризма в Свердловской области.

По итогам марта годовая инфляция в УрФО осталась ниже общероссийских показателей во всех регионах: в Курганской области – 5,1%, в Свердловской – 5%, в Челябинской – 4,2%. В Тюменской области из-за специфики ценообразования в автономных округах инфляция сохраняется на уровне 3,2%. По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции в стране будет пройден в марте-апреле текущего года и годовые темпы роста цен вернутся к 4% в первой половине 2020 года.

https://dostup1.ru/finance/Na-Urale-v-marte-zamedlilis-tempy-rosta-tsen-na-produkty_115583.html