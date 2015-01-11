Многодетные южноуральцы могут получить дополнительные льготы по налогу

Многодетные жители Челябинской области с 2019 года могут рассчитывать на дополнительные льготы по налогу на имущество и землю.

В соответствии с законодательством граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, могут рассчитывать на дополнительные налоговые льготы (вычеты):

- по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка;

- по налогу на имущество физических лиц в размере 5 квадратных метров общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Данные льготы (вычеты) будут действовать с налогового периода 2018 года. Для многодетных граждан, сведения о которых есть у налоговых органов, льгота будет применена автоматически.+

Также южноуральцы могут самостоятельно обратиться в любую инспекцию за предоставлением льготы с соответствующим заявлением. Его нужно подать до 1 мая 2019 года, то есть до начала массового расчета имущественных налогов за 2018 год.

https://dostup1.ru/society/Mnogodetnye-yuzhnouraltsy-mogut-poluchit-dopolnitelnye-lgoty-po-nalogu_115617.html