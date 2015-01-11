В пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске проведут капремонт

Капитальный ремонт дома № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске (Челябинская область) будет выполнен в первоочередном порядке и начнется в 2019 году – также планируется благоустроить придомовую территорию.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (31 декабря 2018 года в результате взрыва произошло обрушение секции жилого дома – прим. АН «Доступ») необходимо более 2 млн рублей. Работы будут проводиться без включения дома в краткосрочный план реализации региональной программы. Исполнитель будет выбран без конкурса из реестра квалифицированных подрядчиков.+

Параллельно с этой работой регоператор проведет конкурсные процедуры по разработке проекта капремонта общего имущества дома. Проект должен быть готов в 2019 году, а строительно-монтажные работы запланированы на 2020 год. Планируется провести ремонт крыши, фасада, межблочных швов, фундамента, лифтового оборудования,внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения.

По распоряжению правительства области Магнитогорск получит дотацию 6 млн рублей на ремонт всех 10 подъездов. Работы будут выполнены в 2019 году. Изменится и придомовая территория. Общественное пространство разделят на три зоны: отдыха, массовых мероприятий и спорта. Стоимость благоустройства сквера составит 25 млн рублей. Средства выделят из областного бюджета.

https://dostup1.ru/society/V-postradavshem-ot-vzryva-dome-v-Magnitogorske-provedut-kapremont_115610.html