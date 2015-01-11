В Озерске разыскивают молодого отца, разбившего дверь мэрии

В Озерске разыскивают мужчину, который, предположительно, разбил стеклянную дверь в здании городской администрации – подозреваемый мужчина в момент совершения правонарушения гулял с детьми.

Инцидент произошел еще 30 марта, однако до сих пор виновника не установили.

«Мужчина в светлой куртке проходил мимо здания администрации. Он вез коляску, с ним был второй ребенок. Подойдя к зданию театра, он передал коляску девочке, а сам принялся отрывать металлическое ограждение на месте ремонта люка. Взяв ограждение, он подпер одну из дверей на входе в здание администрации, чтобы охранник не смог выйти. Затем он взял второе ограждение и принялся крушить входную дверь. Повредив дверь и разбив стекло, мужчина ушел. По вызову приехала полиция, но не смогла отыскать вредителя ни в этот день, ни через неделю», – сообщается в паблике «Говорит Озерск».

В городской администрации факт инцидента подтвердили. «Было разбито стекло входной двери. Его оперативно заменили. Администрация направила заявление в УВД для проведения следственных действий», – уточнили в пресс-службе мэрии.+

В соцсетях просят откликнуться очевидцев происшествия или тех, кто узнал мужчину, попавшего на камеры видеонаблюдения.

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-razyskivayut-molodogo-ottsa-razbivshego-dver-merii_115641.html