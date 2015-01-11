Лучшим педагогом для дошколят в Челябинской области стала учитель из Снежинска

Победителем конкурса «Педагог года в дошкольном образовании-2019» в Челябинской области стала учитель-дефектолог детского сада № 25 Снежинска Екатерина Польская - она представит регион на национальном конкурсе «Воспитатель года России".

Напомним, конкурс стартовал 15 марта в Южноуральске. В течение пяти дней педагоги проходили различные испытания: мастер-класс, педагогическое мероприятие с детьми и его самоанализ, творческая презентация, ток-шоу «Профессиональный разговор». Пять финалистов представили всю географию Южного Урала: Челябинск, Магнитогорск, Снежинск, Катав-Ивановский и Варненский районы.

Кроме профессионального жюри на конкурсе работали еще две судейские коллегии. Общественное жюри, в него вошли родители, большинством проголосовало за Оксану Никульникову из Магнитогорска. Еще один состав жюри, представлявший Совет заведующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений Южноуральска, отдал свои симпатии Марии Слуховой из Катав-Ивановского муниципального района. Обе участницы получили от своих поклонников сладкие наборы для чаепития.

Всем участникам финальных этапов были вручены памятные награды и грамоты Министерства образования и науки Челябинской области. Победительница получит денежную премию в размере 229 тыс. рублей. Но для Екатерины Польской конкурсный марафон не заканчивается: в ноябре 2019 года она представит Челябинскую область на национальном конкурсе «Воспитатель года России» в Московской области.

https://dostup1.ru/society/Luchshim-pedagogom-dlya-doshkolyat-v-Chelyabinskoy-oblasti-stala-pedagog-iz-Snezhinska_115648.html