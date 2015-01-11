Перепады температур ожидаются в Челябинской области

Погода на Южном Урале сохраняет переменчивый характер.

Синоптики прогнозируют значительные перепады температур на грядущей неделе.

Так, завтра днем, 22 апреля, по сведениям регионального Гидромтцентра, потеплеет до +14 градусов (в горах – лишь до +6). При этом местами возможны небольшие дожди, а скорость ветра усилится до трех-восьми метров в секунду с отдельными порывами до 13 м/c. Аналогичные условия сохранятся и во вторник. Однако уже к середине недели температура постепенно начнет снижаться: в среду дневные значения не превысят +10 градусов, в четверг и пятницу, 25-26 апреля, ожидается не выше +7.

Отметим, что в последующие дни южноуральцев ожидают своеобразные температурные “качели”. В субботу, 27 апреля, столбики термометров поднимутся до +15, чтобы затем в воскресенье днем вновь опустится до +9. В течение всей, по сведениям специалистов, будет сохраняться переменная облачность, возможны небольшие дожди, а в пятницу, 26 апреля – небольшой снег.

https://www.cheltv.ru/perepady-temperatur-ozhidayutsya-v-chelyabinskoj-oblasti/