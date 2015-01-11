В Роструде напомнили о длинных майских выходных

Россияне будут отдыхать пять дней подряд в начале мая – выходные по случаю празднования Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.

На День Победы предстоит отдыхать с 9 по 12 мая. В предпраздничные дни – 30 апреля и 8 мая – рабочий день будет сокращен на час.

Следующие длинные выходные ждут россиян в День народного единства – со 2 по 4 ноября.

https://dostup1.ru/society/V-Rostrude-napomnili-o-dlinnyh-mayskih-vyhodnyh_115660.html