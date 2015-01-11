В апреле налоговые инспекции Челябинской области проведут «Дни открытых дверей для граждан, декларирующих доходы».

Сроки проведения Всероссийской акции связаны с тем, что до 30 апреля несколько категорий физических лиц, в соответствии с налоговым законодательством, обязаны представить декларации о доходах за 2018 год.

В Дни открытых дверей специалисты налоговых органов подробно расскажут о том, кому и в какие сроки необходимо представлять декларацию по налогу на доходы физических лиц, как заполнить декларацию о доходах, в том числе с помощью Интернет - сервисов ФНС России.

Каждый посетитель сможет уточнить, обязан ли он задекларировать доходы. При наличии необходимых сведений и документов можно будет на месте заполнить и подать декларацию по форме 3-НДФЛ.

В специально оборудованных местах специалисты помогут налогоплательщикам воспользоваться компьютерами с программным обеспечением «Декларация» и предоставят образцы для самостоятельного заполнения гражданами налоговых деклараций.

Сотрудники налоговой службы предложат гражданам брошюры, буклеты и другие информационные материалы, в которых доступно изложены общие правила декларирования доходов.

Любой посетитель при наличии паспорта сможет получить доступ к «Личному кабинету для физических лиц». Универсальный Интернет – сервис дает возможность получить бесплатную электронную подпись и отчитаться о доходах без визита в налоговую инспекцию, контролировать ход камеральной проверки представленного отчета, узнать сведения о доходах, переданные в инспекцию налоговым агентом (работодателем), получить налоговые уведомления и квитанции, а также вовремя заплатить налоги.

В Дни открытых дверей налоговые инспекции Челябинской области ждут посетителей:

· 25 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00

· 26 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00