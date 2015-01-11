В Озерске идёт подготовка к форуму предпринимателей

Состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие начальник управления экономики Александр Жмайло, специалисты управления и представители бизнес сообщества Озерского городского округа. Темой встречи стала подготовка к форуму, который пройдёт в Озерске 17 мая, в преддверии Дня российского предпринимательства.

Один из инициаторов проведения мероприятия – генеральный директор ООО «Завода химико-технологического оборудования» Равиль Сафаров предложил представить предпринимателям Озерска и Снежинска информацию о государственных и региональных программах поддержки малого и среднего бизнеса:

– В настоящее время в регионе работает Фонд развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса». Я неоднократно обращался в этот фонд, участвовал в семинарах, получал информационную и финансовую поддержку. Хотелось бы, чтобы специалисты Фонда провели в Озерске презентацию своей деятельности и рассказали о тех мерах государственной поддержки, которыми могут воспользоваться предприниматели.

В прошлом году юристы Фонда «Территория Бизнеса» уже приезжали в Озерск, чтобы рассказать предпринимателям об изменениях в законодательстве. Отзывы о мероприятии были положительные, информация оказалась востребована представителями бизнес сообщества.

Кроме того, для участия в форуме 17 мая озерчане пригласили коллег из Снежинска, которые откликнулись на это предложение.

– У нас достаточно большой округ, крупные предприятия, надо отдать должное нашему бизнесу. В то же время, в Снежинске серьёзный интеллектуальный потенциал. Мы бы хотели предложить снежинским предпринимателям побывать на наших промышленных предприятиях, чтобы в итоге сложились деловые взаимовыгодные контакты, – отметил Равиль Сафаров.

Планируется, что 17 мая с информацией о деятельности Фонда «Территория бизнеса» выступит заместитель директора Фонда Алена Шорохова. Директор Фонда Антон Гугнин расскажет о мерах поддержки и финансирования проектов, направленных на развитие промышленности и предпринимательства Челябинской области. Руководитель Центра инжиниринга и сертификации Фонда Леонид Исенко представит информацию о мерах государственной поддержки в этой сфере.

Форум будет проходит в Озерском техническом колледже по адресу ул. Цветочная, 12. Начало мероприятия в 9:30. Во второй половине дня для гостей форума подготовлена экскурсионная программа.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39182/