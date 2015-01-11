Жертвам ЕГЭ посвящается

Скоро. Скоро уже. Во всех школах России начнется клоунада под названием «выпускные экзамены». О национальной беде под названием «ЕГЭ» сказано не мало. С результатами превращения образования в натаскивание школьников на «правильное тестирование» в полном объеме потом сталкиваются преподаватели вузов и хватаются за головы. Рядовым же гражданам достаточно высунуть нос в интернет, для того чтобы в полной мере оценить масштабы интеллектуальных потерь.

Вот, например, попалось на глаза поздравление с Днём международного признания Санкт-Петербурга…

Что ж, давайте уточним…

* «Заслуженное признание город получил благодаря своему величию, культурному наследию РФ...»

Кто кому что наследовал? Не понятно.

* «В разные времена город переживал трудности и лишения, например, первая революция 1917 года, свержение царя, начало строительства социализма…»

Если уж говорить о революционных «трудностях и лишениях», то начались они еще в 1905 году, потому как первая революция была вовсе не в 1917-м, а именно в 1905-м. Что же касается свержения царя, то произошло это в феврале 1917-го, после которого был октябрьский переворот (третья революция). Потому-то этот город и называли городом трех революций…

* «Из истории мы помним печальные события 1945 года, когда происходила блокада тогдашнего Ленинграда, которая унесла около тысячи человеческих жизней...»

Да, в 1945 году, действительно, происходили печальные события. Например, подписание Акта о безоговорочной капитуляции. Только печальными эти события были для представителей Третьего рейха, а не для жителей «тогдашнего Ленинграда», блокада которого в 1945-м уж точно не «происходила», поскольку прорвана была в январе 1943 года, а окончательно снята к 27 января 1944-го. И унесла она вовсе не «около тысячи жизней»: за годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.

* «А в далеком 1712 году Ленинград и вовсе являлся столицей Российского государства и оставался ею до начала революции 1918 года…»

Ну не был «в далеком 1712 году» Ленинград столицей Российского государства, потому что города такого не было. Санкт-Петербург – был. Ленинграда не было. А уж какая революция началась в 1918 году и спрашивать страшно…

* «В Санкт-Петербурге возведено множество исторических и культурных памятников, благодаря которым город заслуженно призван культурной столицей РФ…»

Что такое «исторические» и что такое «культурные» памятники и чем они отличаются друг от друга, судить не берусь, но, то, что город заслуженно «призван-прозван-признан» культурной столицей РФ вовсе благодаря не им, это точно.

* * *

Хотелось бы понять, что это? Такой же троллинг, как язык «падонков»? Или искреннее незнание истории родной страны?

В любом случае, это сигнал и сигнал тревожный: очень скоро люди с таким «интеллектуальным багажом» придут на производство, в сферу обслуживания, в науку, в культуру, в образование и медицину, во власть, наконец…

Не придется ли тогда подобно предкам нашим обращаться к иностранцам: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет»? Ни порядка, ни народа, а так, население, жаждущее только развлечений и удовольствий...

Александр Волынцев