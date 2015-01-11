Детская музыкальная школа №1 подводит итоги учебного года

26 апреля (пятница) в 18:00 в Большом зале ДМШ №1 состоится большой праздник – отчетный концерт учащихся школы. В концерте примут участие лучшие солисты и коллективы – лауреаты многочисленных конкурсов и фестивалей, состоявшихся в этом учебном году.
В завершении мероприятия состоится награждение учащихся школы - участников и победителей V Международного фестиваля-конкурса «Волшебство звука», который завершился 21 апреля в г. Челябинске.
Приглашаем всех ценителей музыки на концерт!
Вход свободный.
Ключевые теги: музыкальная школа, отчетный концерт, культура, Озёрск.
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