Детская музыкальная школа №1 подводит итоги учебного года

26 апреля (пятница) в 18:00 в Большом зале ДМШ №1 состоится большой праздник – отчетный концерт учащихся школы. В концерте примут участие лучшие солисты и коллективы – лауреаты многочисленных конкурсов и фестивалей, состоявшихся в этом учебном году.

В завершении мероприятия состоится награждение учащихся школы - участников и победителей V Международного фестиваля-конкурса «Волшебство звука», который завершился 21 апреля в г. Челябинске.

Приглашаем всех ценителей музыки на концерт!

Вход свободный.