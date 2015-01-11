НЛО на помощь озерчанам

Весна покажет, кто где нагадил…
В справедливости этой присказки убеждаешься каждый год. После того, как снег сойдет, конечно. Впрочем, проблема эта имеет две стороны, как любая достойная рассмотрения проблема.
С одной стороны она показывает уровень культуры наших горожан, а с другой – полную неспособность соответствующих «спецслужб» своевременно и качественно осуществлять «зачистку» вверенной территории.
Человека-С-Ружьем сегодня в городе можно увидеть гораздо чаще, чем Человека-С-Метлой. Превращение города в филиал полигона ТБО происходит угрожающими темпами.
Достаточно прокатиться по «пятнашке», чтобы «насладиться» апокалиптическими видами местного «ландшафтного дизайна». Сразу видно: «сюда не ступала рука депутата». И дворника. Зато хулиганствующий ветер старательно украшает ветки деревьев останками мусорных пакетов…
Что делать?
Пока вспоминается старый анекдот.
Есть два пути решения проблемы. Реалистический: инопланетяне прилетят и всё сделают. И фантастический: мы сами всё сделаем.
Да, вывести сегодня горожан на общегородской субботник значительно сложней, чем «простимулировать» явку в праздничную первомайскую колонну работников муниципальной сферы. Дворники, похоже, коллективно приказали долго жить как класс.
Значит, дело за малым: ждем инопланетян. Потому как чайки с уборкой мусора уже не справляются…
Александр Волынцев
Ключевые теги: мусор, озерчане, Заозёрный, весна.
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