В ТОСЭР Озерска появился третий резидент

Третьим резидентом ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) Озерска стала компания «Транспортные технологические системы».

Продукцию компании задействуют в изготовлении военной и гражданской техники. Разработка во много раз превосходит существующие мировые аналоги, что подтвердили эксперименты, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области.

Объем инвестиций в проект составит 250,5 миллиона рублей, в том числе капитальные вложения – 118 миллионов рублей. На первом этапе планируется создать 30 рабочих мест, впоследствии штат будет расширен. Привлекается инженерно-технический персонал и рабочие, у которых есть машиностроительные специальности.

https://gubernia74.ru/articles/news/1090028/