Стартовала весенняя призывная кампания 2019 года

С первого апреля 2019 года началась весенняя призывная кампания 2019 года.

В военной прокуратуре Челябинского гарнизона создан консультативно-правовой центр по рассмотрению обращений граждан, связанных с нарушением военными комиссариатами их прав на предоставление отсрочки, освобождения от призыва на военную службу.

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