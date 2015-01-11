Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 06.05.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 06 мая 2019 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +13 град. С

• атмосферное давление 748 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 93 %

• ветра нет м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 1 ДТП

без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

1. В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 56 п.10, Гайдара 11 п.1

Гайдара 25 п.5

с 9 до окончания

Семенова 13 с 9 до 13 часов

Советская 40 с 12 до окончания

2. В сетях электро-снабжения п. Новая Теча с 8.30 до 17 часов

3. В сетях горячего водоснабжения и отопления Дзержинского 56 п.10, Гайдара 13 п.4,

Гайдара 11 п.1, Гайдара 25 п.5

с 9 до окончания

Семенова 13 с 9 до 13 часов

Вниманию жителей округа!

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 5-9 мая в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода, со среднесуточной температурой воздуха на 7º и выше климатической нормы.

В связи с благоприятным метеорологическим прогнозом и окончанием отопительного сезона планируется поэтапное отключение отопления в жилищном фонде округа.

С повышением температуры воздуха происходит резкое разрушение ледяного покрова водоемов. Во избежание несчастных случаев просьба без необходимости не выходить на лед, любителям зимней рыбалки – закончить подледный лов.

Уважаемые родители!

Дети чаще всего становятся жертвами несчастных случаев. Запрещайте детям играть на водоемах, расскажите об опасности выхода на лед.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «2-07-07», для сотового оператора «112».

Вниманию жителей округа!

В связи с проведением репетиции парада на площади им. Ленина с 10.30 до 13.00 7 мая 2019 года будет временно прекращено движение транспорта.

По межмуниципальным и сезонным садовым маршрутам автобусные остановки «Автовокзал» и «Площадь Ленина», переносятся на остановку «Мифи».

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 06 мая 2019 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, местами небольшие дожди, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер южный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 4-9 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 7-12º, в низинах до плюс 4º, днем плюс 23-28º, в горах 20-25º.

ОЯ (КНЯ): не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 211 обращений граждан.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/39274/