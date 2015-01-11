Синоптики прогнозируют аномальную жару на Южном Урале. Введен противопожарный режим

Согласно прогнозам областного гидрометеоцентра всю неделю, до субботы, температура воздуха будет в районе 23-26 градусов тепла. Осадки ожидаются 9 и 10 мая. Жара ожидается во всех районах области: от 24-25 градусов в горнозаводской зоне до 29-30 градусов тепла в южных районах.

В связи с аномальной жарой в регионе введен особый противопожарный режим, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Въезд в лес, разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, полосах отвода линий электропередачи, железных и автодорогах – запрещен», - говорится на официальном сайте ведомства.

https://chel.mk.ru/incident/2019/05/05/sinoptiki-prognoziruyut-anomalnuyu-zharu-na-yuzhnom-urale-vveden-protivopozharnyy-rezhim.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop