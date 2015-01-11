Пасха мертвых

Сегодня во всех храмах Русской Православной Церкви утро началось с Божественной литургии. Сегодня – Радоница. Еще ее в народе называют Пасхой мертвых.

Пасха – это событие мирового значения. Это же не только одна Пасхальная ночь или воскресный день. Нет, это довольно длинный период, который длится 40 дней – от самого Воскресения и до праздника Вознесения. Все эти 40 дней это тоже Пасха. И вот в этот большой пасхальный период находится время, которое мы должны посвятить нашим умершим близким.

Традиция на Пасху ходить на кладбище возникла еще в советские времена. В то время Церковь и религиозные праздники были запрещены, но верующие люди все равно оставались верны своей вере и хотели отмечать Пасху. Единственное место, где не возбранялось отдавать долг своим верованиям — это было кладбище. Поэтому люди на Пасху начали ходить на кладбище, таким образом и празднуя Пасху, и совершая это так, как позволено было советской властью. Тем не менее, Церковь не считает правильным на Пасху ходить на кладбище.

Обычай посещения кладбища в сам день Пасхи противоречит уставу Церкви: в течение первой Светлой недели поминовение усопших вообще не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха – время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.

Для хождения на кладбище Церковью установлен особый день – Радоница, от слова «радость». Радость их (усопших) о Воскресении Христа, радость нас о том, что смерть побеждена и наши близкие ушли от нас не навсегда, радость о нашей с ними встрече. По церковному уставу Радоница, выпадает на девятый день после Пасхи. Мы приходим в этот день на кладбище, чтобы, прежде всего, помолиться о душах усопших сродников и поделиться с ними радостью о Воскресении Христовом.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже с третьего века: «Для чего отцы наши, оставив молитвенные дома в городах, установили сегодня собираться нам вне города и на этом именно месте? Потому, что Иисус Христос сошел к мертвым; потому и собираемся мы…»

Православие говорит о том, что после своей смерти человек теряет очень важную особенность – он уже не может самостоятельно производить в себе качественные изменения. Проще говоря, он не в силах каяться. Конечно, переступив порог смерти, христианин не утрачивает способность сожалеть и сокрушаться о содеянных ошибках. Но это нельзя назвать покаянием – оно присуще лишь живым и предполагает не только сокрушение в грехах, но и труд над собою, внутреннюю перемену и освобождение от того негативного груза, который накопился в течение земного пути. После смерти у человека больше нет тела, а значит – природа его становится неполноценной, что делает невозможными какие-либо перемены.

Но то, что невозможно человеку, возможно Богу. Церковь всегда верила, что между живыми и мертвыми есть очень тесная связь, и что добрые дела оказывают благотворное влияние не только на ныне живущих, но и на уже упокоившихся людей.

По нашим молитвам, как об этом свидетельствуют многочисленные примеры из житий святых, загробная участь умерших действительно может меняться. Более того, чем чище становимся мы сами, тем большее улучшение своего состояния могут получить и те, о ком мы молимся. Наша чистота и наше добро как бы передается другим, ведь все мы – живые и мертвые – соединены, подобно клеточкам одного организма, в Едином Теле Христовом – Его святой Церкви.

Что же касается поминальной трапезы, то Церковь видит в этом совсем иной, отличный от языческой тризны смысл. Еда – это всего лишь форма милостыни, которую мы творим ради умершего. И здесь очень важно – как мы ее творим. Милостыня, в первую очередь, должна нас самих делать добрее, милосерднее, сострадательнее. И если это произойдет, то и покойникам нашим будет намного легче по ту сторону жизни. Поэтому, если поминальный обед был сделан, что называется, для «галочки» или «для своих», без молитвы об умершем человеке, то вряд ли от такого обеда умерший получит много пользы. Не рюмки с водкой ему теперь нужны (алкоголь, кстати, вообще запрещен Церковью на поминках), а наша молитва – искренняя, чистая, живая. Лучшим же местом молитвы является храм Божий.

Принося еду в храм, также важно помнить несколько моментов. В храме, прежде всего, молятся. И без молитвы оставленное приношение (свечи, продукты, деньги) не имеют для покойника никакой ценности. Можно принести горы, но если это будет сделано без веры и молитвы, то толку от этого будет мало. И для нас, и для умершего. Разве что нуждающиеся будут благодарны за это.

И, наоборот, если человеку нечего пожертвовать, но он будет горячо молиться о своем родном или друге, то эта молитва будет ценнее любых богатых приношений. Важно в конечном итоге понять, что Царство Небесное не покупается и не продается ни за какие деньги. Царство Небесное достигается только усердным духовным трудом, и наша милостыня (еда в том числе) – это всего лишь один из элементов такого труда.

Как видим, у Радоницы два пласта – языческий и христианский. К сожалению, первый из них оказался более понятным простому человеку в силу своей внешней легкости в исполнении. Ведь это же совсем нетрудно – прийти на кладбище, сказать несколько теплых фраз о покойном, выпить и закусить, а потом оставить часть обеда на могиле. Куда тяжелее постоянно молиться об умершем и делать добрые дела в его память – искренне, непринужденно, бескорыстно. Но только так, и никак иначе можно помочь нашим родным, которые переступили чертог вечности – любовью, молитвой, добром. Иначе и на кладбище ходить нечего – все равно толку не будет. Ни на этом, ни на том свете.

Об этом и многом другом говорил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска протоиерей Димитрий ШОРИН в своей проповеди на Радоницу. После литургии была отслужена панихида, за которой сугубо помолились о душах погибших в авиакатастрофе в Шереметьево. Третий день с момента их ухода выпал как раз на Радоницу. У Бога случайностей не бывает….

Александр Волынцев