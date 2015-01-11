Озёрские гандболисты успешно выступили в Казани

С 25 по 28 апреля 2019 года в г.Казань, республика Татарстан прошел IV Открытый республиканский турнир по гандболу, памяти основателя гандбола в республике Татарстан - Р.М. Яушева. Озерский городской округ на турнире был представлен командой юношей и девушек 2006-2007 годов рождения.

По итогам турнира, сборная Озерского городского округа среди юношей - заняла 1 место (в турнире участвовало 6 команд)

Среди девушек, сборная команда г.Озерска - заняла 5 место (в турнире участвовало 6 команд).

К соревнованиям команды подготовили тренеры: Андросенко О.П., Сорокин С.В., Пирогов А.Е.

Федерация гандбола Озерского городского округа благодарит за помощь в подготовке команд к соревнованиям директора МБОУ СОШ №25 С.К. Акужинова и администрацию МБУ "Арена".