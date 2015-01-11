Низкий поклон вам, ветераны, за Великую Победу!

В ДК «Маяк» состоялся торжественный прием в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ветеранов Озерского городского округа приветствовали руководители органов местного самоуправления, ФГУП «ПО «Маяк» и общественных объединений.

Мероприятие было организовано накануне 9 мая для проживающих в Озерском городском округе фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников фашистских лагерей и детей, чьи отцы не вернулись с войны.

Торжественный прием начался в большом фойе дворца культуры, где с экрана к приглашенным обратился глава региона Алексей Текслер:

- Для нашего народа этот праздник всегда будет священным. Мы преклоняемся перед величайшим мужеством и несокрушимым духом Поколения Победителей. Мы всегда будем помнить, какую высокую цену пришлось заплатить за Победу, поддерживать всех, кого опалила война, и передавать будущим поколениям память о великом подвиге нашего народа.

После традиционного совместного фото на память участники торжественного приема прошли в малый зал. Здесь для них были накрыты столы и подготовлен небольшой концерт с участием вокального ансамбля «С песней по жизни». Собравшиеся погрузились в теплую и дружескую атмосферу.

Свои поздравления ветеранам адресовал глава округа Евгений Щербаков:

- Огромное спасибо вам за Победу, которая ковалась на фронте и в тылу. За то, что сегодня, в мирных условиях, мы спокойно живем, работаем и воспитываем своих детей. Своим примером вы показываете молодым, как надо любить и защищать Родину. И заверяю вас, что молодежь у нас хорошая, в Озерске есть продолжатели вашего дела! Будьте здоровы и радуйте нас своим оптимизмом!

Во время встречи ветераны услышали много искренних слов благодарности и пожеланий долголетия. Свое уважение к Победителям выразили: Андрей Кузнеченков, председатель Собрания депутатов Озерского городского округа; Михаил Похлебаев, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк»; Владимир Пичугин, начальник отдела Военного комиссариата Челябинской области по г. Озерск; Вера Аксенова, председатель Общественной палаты Озерского городского округа; Иван Гашев, председатель Совета ветеранов Озерского городского округа.

Каждый из выступавших низко поклонился всем ветеранам Озерского городского округа за их ратный и трудовой подвиг, в том числе – за поддержание мира после войны, за создание ядерного щита Родины.

Минутой молчания почтили участники торжественного приема всех, кто не вернулся с полей сражений или был замучен в фашистских застенках.

В завершение ветераны были приглашены на парад, который пройдет 9 мая на площади имени В.И. Ленина в Озерске.

По данным Совета ветеранов, на территории Озерского городского округа проживает порядка 750 ветеранов Великой Отечественной войны (участники и приравненные к ним категории), из них 33 человека – фронтовики.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39332/