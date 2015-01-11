В Озерске открылась выставка «Акцент»

12 мая в Центральной городской библиотеке открылась выставка «Акцент», на которой свои оригинальные работы представили озерские художники Елена Кузьмина, Вячеслав Чебаков, Марина Черепанова и ученики Детской художественной школы. На выставке посетители увидят изысканные гобелены, композиции в технике «горячий батик», аппликацию тканью, вышивку и невероятно интересную графику.

На открытии присутствовали виновники торжества - художники, преподаватели, известные не только в нашем городе, но и за его пределами. Каждый из мастеров является участником городских, зональных, региональных, всероссийских выставок, а экспозиция «Акцент» с успехом выставлялась в соседнем Снежинске в начале нынешнего года.

Познакомимся с авторами чуть ближе. Марина Михайловна Черепанова – выпускница знаменитого худграфа в Нижнем Тагиле. Художник-прикладник, работает в технике гобелен, аппликация тканью, батик. Использует различные приемы переплетения нитей. Творческую деятельность совмещает с педагогикой, преподает в озерской Детской художественной школе. Ее ученицы, даже став взрослыми, с огромным удовольствием продолжают заниматься прикладным творчеством. Работы Марины Черепановой украшают интерьеры общественных зданий, находятся и в частных собраниях.

Елена Викторовна Кузьмина окончила Челябинское художественное училище и Магнитогорский педагогический институт. Занимается прикладным искусством, графикой, преподает в Озерском государственном колледже искусств.

Вячеслав Аркадьевич Чебаков – озерчанин, окончил Челябинское художественное училище. Художник-график, является автором тематических и орнаментальных композиций. Преподавал в ОГКИ, сейчас работает в Кыштымском городском музее. Его работы, безусловно, удивят посетителей техникой и мастерством. Стоит увидеть, какие чудесные композиции создает художник с помощью разноцветных ручек на картоне или бумаге.

Работы учеников Детской художественной школы также заслуживают внимания. Представлены и нежные, и яркие творения в разных техниках: вышивка гладью, ручное ткачество.

Анна Каракулева, директор одного из рекламных агентств города впечатлена и восхищена:

- Очень люблю этих художников, я у них училась в ДХШ, общалась с ними и с ними же росла. Когда смотришь на работы, вдохновляешься, ощущаешь творческий полет. Это эстетично, захватывающе, красиво, это полет, это запуск эмоций и мыслей!

Работа экспозиции продолжится до 27 мая. Вход свободный.

Текст: Наталья Колянова

Фото: Владимир Оськин