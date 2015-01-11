Женский день в Озерске

Когда мой друг, актер Большого драматического театра Санкт-Петербурга, двадцать лет назад впервые побывал на гастролях во Франции, то главным потрясением, которое он привез оттуда, было открытие, что французы не отмечают 8 марта. Парижане отрицательно мотали головами и пожимали плечами: «Какой-такой международный женский день?». Оказалось, знать не знают, ведать не ведают главные специалисты по женскому полу про такой праздник…

Зато русским женщинам повезло. А православным повезло вдвойне. У них есть еще и православный женский день: Неделя жен-мироносиц.

Третье воскресенье после Пасхи посвящено не апостолам или известным святым, прославленным великими деяниями и подвигами, а самым обычным женщинам, чьи истории и служение укладываются всего в несколько Евангельских строк. Эти женщины неотступно следовали за любимым Учителем и выполняли обычную женскую работу, знакомую любой хозяйке: стирали, прибирали, готовили еду и покупали все необходимое.

Их служение Христу мало отличалось от того, что они делали дома, но Церковь прославляет их наравне с апостолами и чудотворцами.

День жен-мироносиц – торжество женской жертвенной, не рассуждающей любви над прагматичным мужским разумом. К этому дню вели самые скорбные и страшные обстоятельства в жизни зарождающейся Церкви. Учитель был распят, апостолы разбежались, Тело Христа было сокрыто во гробе, заваленном огромным камнем, возле которого была выставлена вооруженная стража.

Что сделали бы мужчины, окажись в подобной ситуации? Пошли бы за товарищами и вооружились до зубов, чтобы перебить стражу. И прихватили бы с собой инструменты, чтобы отвалить огромный камень от гроба. Но мужчин рядом не было – мужчины забыли о смелости и долге и попросту разбежались, а эти обычные слабые женщины просто знали: им надо пойти и помазать Тело любимого Учителя драгоценным миром. Остальное их мало интересовало. Они шли и рассуждали между собой: «Кто же нам отвалит камень от гроба?». И, не находя ответа, просто по-женски верили, что все как-то само собой разрешится.

Они просто верили и шли. И когда пришли ко гробу, стража оказалась спящей, камень – отвален, а на гробе сидел ангел, который сказал, чтобы они поспешили к апостолам и возвестили великую весть, что Учитель Воскрес. И эта самая главная новость нашей веры была куплена непоколебимой женской любовью, которая оказалась больше всей мужской логики и мудрости в мире! В этот день мир узнал, что истинная любовь не неразумна – она сверхразумна. Горящему любовью, не рассуждающему сердцу открылись Небеса и все тайны вселенной, и это сердце принадлежало простым женщинам.

День жен-мироносиц открыл для нас высоту обыденного женского служения, которое мы, мужчины, порой даже не замечаем. Ведь домашние негромкие дела всякой женщины на земле приобрели в этот день невиданное великое и вселенское значение. В послании апостола Петра есть замечательные слова, где прямо говорится об этом:

Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие (1 Петр. 3, 1-2).

Жизнь Русской Православной Церкви в ХХ веке вновь явила нам подвиг мироносиц. Когда мужчины отрекались от веры предков, когда опасались лишний раз зайти в храм, наши бабушки крестили своих внуков, упрямо посещали богослужения и как могли воспитывали своих малышей в вере отцов и дедов… Это они – незаметные и тихие «белые платочки» – сберегли семя Церкви, которое проросло в конце 1980-х. Это благодаря им храмы сегодня заполнены молодежью.

Об этом и многом другом говорил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска протоиерей Димитрий ШОРИН в своей проповеди в минувшее воскресенье.

Приходская молодежь порадовала всех женщин прихода от мала до велика приготовленными праздничными открытками с поздравлениями. А потом все желающие были приглашены к столам, накрытым прямо на улице (благо, погода позволяла), где можно было подкрепиться и по заведенной в приходе традиции в эти майские дни хором попеть любимые военные песни, послушать стихи известных и начинающих авторов, всем вместе порадоваться празднику.

И даже сама природа поздравила озерчанок: еще утром клумбы храмовой территории не привлекали внимания, а к окончанию Богослужения расцвели тюльпаны Пасхального цвета.

Праздник продолжается!

Александр Волынцев