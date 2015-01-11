На Южном Урале возбудили 10 уголовных дел на виновников лесных пожаров

В Челябинской области возбуждено 10 уголовных дел в отношении людей, которые спровоцировали лесные пожары, – об этом заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Олег Климов.

Количество пожаров и их площадь на сегодняшний день в полтора раза превышают показатели прошлого года: 354 возгорания, пройдено огнем около 9,5 тыс. га в лесах области. В праздничные дни ситуация осложнилась: это было связано с превышением температурного режима (на 7-9 градусов выше средних многолетних значений). В большинстве территорий установился 4 класс пожарной опасности (очень высокий).

«7 мая произошел наиболее сложный пожар в Брединском районе: в лесу возникли три очага возгорания. Из-за сильного ветра огонь начал распространяться на север, была угроза населенному пункту Морозовка (6 домов), пожар прошел по краю детского оздоровительного лагеря. Люди не пострадали. Пожар продолжался 7, 8, 9 мая, только 10-го его удалось потушить. Общая площадь этого пожара превысила 3,5 тыс. га хвойного леса», – рассказал Климов.

По данным МЧС, причина всех случившихся пожаров – человеческий фактор. Люди в праздники разводили костры или жгли мусор, сухую траву на приусадебных участках.

«На сегодня возбуждено 10 уголовных дел. Виновные лица будут установлены и привлечены к ответственности по закону», – подчеркнул заместитель начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Эдуард Дорожкин.

Напомним, с 1 мая на территории всей Челябинской области введен особый противопожарный режим. Режим ЧС в Брединском районе отменен. В заповедниках и национальных парках усилен мониторинг ситуации.

https://dostup1.ru/society/10-ugolovnyh-del-zaveli-na-lyudey-kotorye-sprovotsirovali-lesnye-pozhary_116227.html