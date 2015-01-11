Названы самые высокооплачиваемые вакансии Южного Урала

На портале Роструда появилась новая функция «Работа в России», с помощью которой все желающие могут ознакомиться с самыми высокооплачиваемыми вакансиями своего региона – в Челябинской области на данный момент выше всего оценивают труд врачей и менеджеров.

В топ попали вакансии врача-ортопеда, стоматолога и менеджера. Медработникам предлагают зарплату от 30 до 150, менеджерам – от 50 до 150 тыс. рублей.+

Работодатели при этом чаще ищут подсобных рабочих, водителей, уборщиков, поваров и овощеводов. Согласно данным портала, это самые востребованные предложения.

https://dostup1.ru/economics/Nazvany-samye-vysokooplachivaemye-vakansii-Yuzhnogo-Urala_116205.html