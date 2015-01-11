Росатом поможет создать систему сбора ядерно-топливной пыли на «Фукусиме»

Специалисты российской атомной отрасли создадут систему сбора опасной пыли, которая будет образовываться в ходе извлечения фрагментов ядерного топлива на аварийных энергоблоках японской АЭС "Фукусима-1", эта система поможет обеспечить безопасность работ по ликвидации последствий аварии.

Консорциум предприятий Росатома в составе Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область), "Производственного объединения "Маяк" и "Техснабэкспорта" в апреле стал победителем тендера "на осуществление научно-исследовательской работы по созданию системы сбора пыли, образующейся в процессе фрагментации обломков расплавленного ядерного топлива на аварийных блоках АЭС "Фукусима-1", отмечается в сообщении. Проект субсидируется японским правительством.

"В рамках рассчитанного на два года проекта организации госкорпорации "Росатом" выполнят серию экспериментов по резке образцов ядерного топлива и смоделированных образцов топливосодержащих материалов с целью изучения свойств образующейся пыли. Результаты проекта будут использованы для разработки систем обеспечения безопасности при проведении работ по извлечению обломков расплавленного топлива в рамках работ по ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1", - говорится в сообщении.

В перечне задач, стоящих перед ликвидаторами аварии на "Фукусиме-1", обнаружение, сбор и удаление фрагментов ядерного топлива считаются наиболее сложными на данный момент. При сборе топливных фрагментов ликвидаторы столкнутся с необходимостью уборки пыли, представляющей собой мелкодиспергированное топливо, так называемые "горячие частицы" размером от долей микрона до сотен микрон, и обладающие высокой радиоактивностью.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года. После землетрясения магнитудой 9,0 возникло цунами, гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их энергоснабжения, что привело к остановке системы охлаждения нескольких реакторов. В реакторах первого, второго и третьего блоков ядерное топливо расплавилось, скопилось на дне защитной оболочки реакторов, прожгло ее и вытекло в подреакторное пространство.

Ранее консорциум в составе "Техснабэкспорта", Радиевого института имени Хлопина (Санкт-Петербург), НИИАР и Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук создали прогнозную модель поведения природных аналогов расплавленной массы, содержащей компоненты ядерного топлива на "Фукусиме-1".

https://ria.ru/20190513/1553444606.html