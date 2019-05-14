Еще 12 звезд Голливуда сфотографировались с копейской газетой

«Копейский рабочий» уже более 10 лет коллекционирует фотографии звезд Голливуда с газетой в руках – к майским праздникам издание получило 12 новых снимков актеров.

Как сообщает издание, ранее кинозвезды держали в руках различные номера газет, сейчас они предпочитают сниматься с выпуском, где на обложке изображены их именитые коллеги. Сейчас в редакционном архиве хранятся 73 фотографии знаменитостей. Многие из них снимались с копейской газетой несколько раз в разные годы: Николь Кидман, Метт Дэймон, Пенелопа Крус, Хелен Миррен и Харрисон Форд. В этом году к списку добавились Дензел Вашингтон и Стив Карелл.

Напомним, уникальный проект существует благодаря копейчанке Маргарите Тьюксберри, которая живет в Лос-Анжелесе со своим супругом Джеком – голливудским продюсером. Семейная пара присылает в редакцию фото звезд и интервью с актерами.

https://dostup1.ru/society/Esche-12-zvezd-Gollivuda-sfotografirovalis-s-kopeyskoy-gazetoy_116256.html